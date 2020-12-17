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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجاة قائد حماية المنشآت التابعة للحزام الأمني في عدن من محاولة اغتيال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ عدن
قالت مصادر أمنية إن عبوة ناسفة انفجرت، صباح اليوم الخميس، في مركبة عسكرية تابعة لحراسة قائد قوات حماية المنشآت في مدينة عدن (جنوب البلاد)، دون أن تسفر عن سقوط جرحى من عناصر القوة الأمنية، وأحدث الانفجار أضرارًا كبيرة في السيارة.
وذكر المصدر أن عبوة ناسفة انفجرت في مركبة تابعة لقائد قوات حماية المنشآت العميد أحمد بن عفيف أثناء تحرك موكبه إلى مقر القوات في معسكر الصولبان في مديرية خورمكسر شرقي عدن.
وأظهرت صور بثها المتحدث العسكري لقوات حماية المنشآت تضرر الطقم العسكري، لكن الجنود الذين كانوا على متن المركبة لم يصابوا بجروح
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