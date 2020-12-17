سفير يمني مرشح لحقيبة ”الخارجية” في الحكومة الجديدة يعتذر قبيل ساعات من موعد إعلانها

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يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الاربعاء، باعتذار سفير اليمن في واشنطن أحمد عوض بن مبارك عن تولي حقيبة الخارجية في الحكومة الجديدة قبيل إعلانها الذي كان متوقعا الليلة.

ونقلت صحيفة العرب اللندنية عن ‏مصادر سياسية، اعتذار سفير اليمن في واشنطن أحمد عوض بن مبارك عن تولي حقيبة الخارجية، ما يرجح إرجاء إعلان الحكومة إلى يوم غد حتى يتم التوافق على اسم بديل.

وكانت الصحيفة، في وقت سابق، توقعت إعلان الحكومة الجديدة الليلة بعد الانتهاء من تتفيذ المرحلة الأولى من الشق العسكري في ‎اتفاق الرياض.

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