شكرا لبحثكم عن خبر علماء يحذرون انفجار ”وشيك ومدمّر” في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذر علماء من تسرب نفطي وإنفجار "وشيك ومدمّر" لناقلة صافر العائمة في البحر الأحمر بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).

وقال علماء وخبراء دوليين، إن ناقلة نفط متحللة راسية قبالة الساحل اليمني (خزان صافر) الذي يسيطر عليه الحوثيون على وشك إحداث أكبر تسرب نفطي في العالم.

وحذروا في دراسة بحثية نشرتها مجلة «Frontiers in Marine Science» أمس الثلاثاء، من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين، من أنه ما لم يتم اتخاذ إجراء فوري، ستكون هناك "كارثة بيئية وإنسانية إقليمية".

وقالت الدراسة "إن الناقلة، التي كانت تستخدم كسفينة تخزين وتفريغ، راسية قبالة ساحل الحديدة، صارت ساحة معركة رئيسية في الصراع اليمني بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المعترف بها دوليًا".

ودعت الدراسة، الأمم المتحدة ومنظمتها البحرية الدولية إلى اتخاذ إجراءات طارئة لإزالة النفط على الرغم من التوترات السياسية الإقليمية.

وطالبت المسؤولين بالتحرك العاجل لتأمين سبل عيش شعوب البحر الأحمر ولتأمين أكبر ملجأ بحري في العالم من تغير المناخ.

وفقًا للعلماء، لم يتمكن أحد من الوصول إلى السفينة حتى الآن على الرغم من قول الأمم المتحدة الشهر الماضي إنها توصلت إلى اتفاق مع الحوثيين للسماح لخبرائها بالوصول الى متنها.

وتحتوي الناقلة "صافر" على مليون برميل من النفط - أي أربعة أضعاف الكمية التي تسربت من Exxon Valdez في التسرب الكارثي عام 1989 في ألاسكا. ومنعت ميليشيا الحوثي الخبراء مرارًا من الوصول إلى السفينة المهجورة منذ عام 2015.