شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن طريقة التعذيب التي تتعامل بها مليشيا الحوثي أثناء وصول حوالة مالية لأسير سعودي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الصحفي اليمني، هيثم الشهاب، معتقل سابقا في سجون مليشيا الحوثي الإنقلابية بصنعاء، عن طريقة التعذيب البشعة التي كانت تتعامل بها المليشيات مع أحدى الأسرى السعوديين لدى المليشيات الحوثية.

وقال الصحفي "الشهاب" الذي تم الإفراج عنه مؤخرا في صفقة تبادل الأسرى بين الشرعية والحوثيين، إن مليشيا الحوثي تمارس أبشع أنواع العذاب بحق الأسير السعودي "إبراهيم عثمان" لا سيما عندما تصله حوالة مالية من أسرته.

وأضاف في تغريده له على "تويتر"، إن مليشيا الحوثي كانت تحرق لحية الأسير السعودي "إبراهيم عثمان" بولاعة عندما يطالب بالحصول على الأموال التي حولتها أسرته وقد مر عليها أكثر من ستة أشهر.

وأشار الشهاب، إلى أن الأسير إبراهيم عثمان- عمره 40 عاما- من أبناءمنطقة جيزان السعودية له أكثر من عامين في سجون الحوثي بصنعاء، مؤكدا أن المليشيات تتعامل معه بوحشية وتصادر حقوقه وحقوق المعتقلين بلاناصر ولاشفيع.

ومنتصف شهر أكتوبر الماضي، أفرجت مليشيا الحوثي عن 15 أسيرا سعوديا و4 سودانيين، في الصفقة الكبرى لتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية ومليشيا الانتقالي والتي شملت 1081 أسيرا من الجانبين، وهي أكبر عملية تبادل أسرى منذ اندلاع النزاع في اليمن.