شكرا لبحثكم عن خبر إتجاه إجباري نحو الاضراب الشامل في صنعاء و 12 محافظة يمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاربعاء، عن إضراب إجباري شامل في صنعاء و 12 محافظة يمنية لكافة موظفي الدولة.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، بأن الظروف المعيشية وانعدام الرواتب ستجبر كافة موظفي الدولة على التوقف عن العمل من بداية شهر يناير المقبل 2021 حتى صرف رواتبهم كاملة، أسوة بزملائهم في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها والتي تصرف بانتظام.

وأوضحت المصادر بأن كافة موظفي الدولة من تربويين وأساتذة جامعات وكليات مجتمع ومعاهد مهنية وتقنية وصحيين في أمانة العاصمة، ومحافظات صنعاء وصعدة وحجة و عمران و ذمار و إب و الحديدة و المحويت و البيضاء والجوف وريمه، والذين يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة، سيبدأون إضراب بشكل إجباري.

واستنكروا التعمد بقطع رواتبهم للعام الخامس على التوالي وهم يؤدون واجباتهم الوظيفية والمهنية في مقار أعمالهم، كون الراتب حق مكتسب بالقانون.

وناشدوا كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وهيئات الامم المتحدة ودول التحالف العربي الداعم للشرعية بالالتفات الى معاناتهم وصرف مرتباتهم.

ويعيش حوالي نصف مليون موظف وأسرهم ظروف إنسانية صعبة جراء انقطاع مرتباتهم للعام الخامس على التوالي، مقابل أكثر من 60 % من زملائهم تصرف مرتباتهم من الحكومة اليمنية المعترف بها بشكل منتظم؛ وفقا لتصريح ناطقها راجح بادي.

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