شكرا لبحثكم عن خبر لتسهيل الزواج .. التوقيع على وثيقة للحد من غلاء المهور في حجة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - وقع عقلاء وعلماء ومشائخ ومحلي وأعيان مديرية قفل شمر بمحافظة حجة، اليوم الأربعاء، على وثيقة اليسر للحد من غلاء المهور ومنع المظاهر السلبية في المناسبات الاجتماعية.

وبحسب مصادر محلية وقبلية، فإن التوقيع على الوثيقة يؤكد حرص وجهاء وأعيان وعلماء ومشائخ المديرية على تسهيل زواج الشباب، سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .

ويشتكي الكثير من الشباب اليمنيين من غلاء المهور، لاسيما في ظل استمرار انقلاب مليشيا الحوثي الذي يضاعف معاناة الشعب اليمني.