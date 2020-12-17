شكرا لبحثكم عن خبر السفير الإيراني لدى مليشيا الحوثي يهدد دول التحالف والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - وجه السفير الإيراني لدى مليشيا الحوثي في صنعاء حسن إيرلو تهديد جديد لدول التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية اليمنية .

وتحدث حسن إيرلو في تغريدة على حسابه بتويتر , عن ما اسماه حصار اليمن وان أمريكا تتزعمه ضد الشعب اليمني وانه لن يستمر الصمت ’ على حد قوله .

ووصل إيرلو إلى صنعاء كسفيرا لإيران لدى مليشيا الحوثي ، حيث أن إيران لا تعترف بالحكومة لشرعية المعترف بها دوليا .

ومنذ وصول السفير الإيراني إلى صنعاء اتجهت المليشيا الحوثية لإجراءات جديدة حيث شنت الاعتقالات داخل الحركة وتهدد باجتياح الجنوب.