شكرا لبحثكم عن خبر السفير الإيراني لدى مليشيا الحوثي يهدد دول التحالف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وجه السفير الإيراني لدى مليشيا الحوثي في صنعاء حسن إيرلو تهديد جديد لدول التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية اليمنية .
وتحدث حسن إيرلو في تغريدة على حسابه بتويتر , عن ما اسماه حصار اليمن وان أمريكا تتزعمه ضد الشعب اليمني وانه لن يستمر الصمت ’ على حد قوله .
ووصل إيرلو إلى صنعاء كسفيرا لإيران لدى مليشيا الحوثي ، حيث أن إيران لا تعترف بالحكومة لشرعية المعترف بها دوليا .
ومنذ وصول السفير الإيراني إلى صنعاء اتجهت المليشيا الحوثية لإجراءات جديدة حيث شنت الاعتقالات داخل الحركة وتهدد باجتياح الجنوب.
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