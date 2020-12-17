شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن رسميا مصرع قائد الحزام الأمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأربعاء، مقتل قائد الحزام الأمني التابع للمليشيات في محافظة صعدة (شمال اليمن).

وقالت المليشيات الحوثية في بيان لها، إنها شيعت اليوم، قائد الحزام قائد الحزام الأمني بمحافظة صعدة الذي ينتحل رتبة رائد المدعو "ناجي علي أحمد صالح المقشي".

وأضافت، إن القيادي "المقشي" قتل في معركة الدفاع عن الوطن، دون الاشارة الا مكان وزمان مقتله.

وكانت مصادر أمنية قالت في حديث مع "المشهد اليمني"، إن تجار تجار المخدرات والحشيش اغتالوا أمس الثلاثاء، في محافظة صعدة، الرائد ناجي المقشي بعد منعه لمافيا المخدرات من تهريب عناصر متورطة في الاتجار بالمخدرات ومصادرة كميات تم القبض عليها في بعض النقاط الأمنية في المدخل الجنوبي للمحافظة .

وقالت المصادر إن الرائد المقشمي يعد من الضباط المكلفين في إدارة مكافحة المخدرات في صعدة والذي اعاق تجار المخدرات من الحركة بسهولة ورفض استلام مبالغ مالية أكثر من مرة كرشوة له نظير عدم إعاقة عملهم .

وأضافت المصادر أن الرائد ناجي المقشي تعرض لعملية اغتيال من قبل عصابات المخدرات في نقطة الجعملة بمديرية الصفراء في محافظة صعدة بعد اعاقته أكثر من مرة لعملية العبور للمخدرات من النقطة لتجار المخدرات .

وكانت عصابة المخدرات في صعدة قد أقدمت على حرق ملفات التحقيقات في جرائم المخدرات في محافظة صعدة قبل أكثر من شهر واعتدت على رجال الأمن وعدد من القضاة في المحافظه وقامت بتهريب عنصرين متهمين بالاتجار بالمخدرات .

هذا ويعد الصراع على تجارة المخدرات وفقا للمصادر الأمنية في محافظة صعدة من الخطوط الحمراء والتي يترتب عليها أصالة وتغيير أي قيادات أمنية تعيق من حركة المخدرات أو منافسة كبار التجار في المحافظه والتي تعود عليهم بمبالغ مالية كبيرة .