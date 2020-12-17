شكرا لبحثكم عن خبر عروسان يمنيان يعقدان القران ويلتقطان الصور على أنقاض منازل دمرتها الحرب في تعز ”صور” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تفاعل مغردون يمنيون مع صور تظهر عقد قران على أنقاض أحد المباني التي تهدمت بمحافظة تعز وقالوا إنها تبعث الأمل في أن الحب سينتصر ضد آلة الحرب.

وقال العريس، حمزة مصطفى في تغريدة له على حسابه الرسمي بالتويتر، الثلاثاء، إنه "على أنقاض المدينة نحيا، بالحب ننتصر، صور تجمعني بشريكة حياتي هنادي أنعم بعد عقد القران".

وتفاعل مغردون مع هذه المبادرة وقدموا التهنئة للعروسين، غير أن البعض رأى في ذلك شيئا مختلفا، وقال أحدهم" أنتم في غاية السعادة والسرور وهذا طبيعي ومن حقكم، وغيركم في غاية الحزن والضيق على منزلة الذي هدم".

وعلقت العروس هنادي بالقول" في زمن الحرب حيث يعيش المرء على وقع الرصاص وبين ركام ما تبقى من المنازل حيث تصدع المدافع بين الثانية والأخرى فتنطفئ كل الأصوات يستقيل الصدى فلا يردد النواح ولا الآلام في ذاك الزمن المأساوي.. كانت أول هدنة أشعر بها أول بادرة للسلام سيأتي الحب ليخبرنا بأن عمر الحرب قصير وبأن أرواحنا صالحة للطيران".