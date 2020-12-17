مصرع طفلين يقاتلون مع مليشيا الحوثي في جبهات مأرب ”أسماء وصور”

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يزيد بن سلمان - شبوة - تزج مليشيا الحوثي بالأطفال في حروبها العبثية غير مكترثة بسنهم وعدم تناسب عمرهم بالحروب والرصاص. ولقي اثنين من أطفال المليشيا مصرعهم مانحة إياهم رتب فخرية تخدع بها أسرهم وتغسل بها أدمغتهم لتسوقهم إلى محارق الموت. ولقي الطفل الأمير علي محمد الحاكم والذي ينتحل رتبة نقيب مصرعه مع الطفل عاصف سعيد الشهاري والذي منح رتبة ملازم أول مقابل روحه ، وقضيا في جبهات مأرب بالمعارك الأخيرة. ودفعت المليشيا الحوثية بتعزيزات عسكرية ضخمة باتجاه مديريات جنوب مأرب بعد المعارك الأخيرة مع الجيش الوطني والتي تلقت فيها هزائم كبيرة.

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