شكرا لبحثكم عن خبر المؤسسة العامة للاتصالات في صنعاء تزف خبر سار لأبناء المكلاء وسيؤون ومأرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مؤسسة الاتصالات التابعة لسلطة الحوثيين، إطلاق توسعات جديدة لخدمات الإنترنت في المحافظات الشرقية.
يأتي هذا الإعلان في وقت يتعثر فيه مشروع السلطات الحكومية هناك في تأمين منظومة اتصالات و تراسل شبكي مستقلين.
وجاء في بلاغ لمؤسسة الاتصالات بصنعاء اليوم الأربعاء، أن السعات التراسلية الجديدة للإنترنت ستشمل مناطق المكلا، سيئون، مأرب، وعتق بنسبة 100 بالمائة.
وبموجب ذلك سترتفع سعة الانترنت في مدينة المكلا من 5 G إلى 10 G، وفي سيئون من 2.5G إلى 5G، ومأرب من 2G إلى 4G، اضافة الى توسعة الخدمة في عتق من 1.5G إلى 3G.
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