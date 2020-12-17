شكرا لبحثكم عن خبر تأجيل النطق بالحكم بحق ”ثلاثيني” يمني متهم بقتل وتعذيب طفلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر قضائية، اليوم الاربعاء، بأن المحكمة الجزائية الإبتدائية بمحافظة إب، أجلت النطق بالحكم على ثلاثيني متهم بتعذيب وقتل الطفلة ريماس القادري، لكي يتم معاينة مسرح الجريمة.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني "، أن المحكمة عقدت اليوم جلستها الرابعة عشر، برئاسة رئيس المحكمة القاضي غمدان داجنه، وبحضور المتهم، ومحامي ٲولياء الدم، وأسرة الطفلة.

و وفقا للمصادر فقد حددت المحكمة الخميس المقبل الموافق 24 ديسمبر، موعداً لخروج القاضي لمعاينة مسرح الجريمة.

وكانت المحكمة قررت في جلستها السابقة التي انعقدت في الثاني من ديسمبر الجاري، السير في تنفيذ قرارها والنطق بالحكم خلال جلسة اليوم، لكنها ارتأت في الجلسة اليوم معاينة مسرح الجريمة قبل إصدار منطوق الحكم.

وتتهم النيابة العامة ثلاثيني، يعمل في السلك العسكري، و من مواليد قرية "حجر كومره "عزلة الشراعي مديرية جبلة بارتكاب جريمة قتل الطفلة ريماس ست سنوات، بقيامه بضربها بعنف بالغ الشدة في الرأس وصدمها بقوة في جسم صلب قاصدا قتلها.

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