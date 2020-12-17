شكرا لبحثكم عن خبر موجة صقيع شديدة تهدد ثلاث محافظات يمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اليوم الاربعاء، تحذيرا من استمرار موجة برد شديدة أثناء الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية مع احتمال تشكل الصقيع على محافظات ” حجة، والمحويت، وريمة”.

وتوقع المركز في نشرته التي أطلع عليها " المشهد اليمني"، أن تشهد المناطق الساحلية أجواء صحوة الى غائمة جزئياً مع احتمال هطول امطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق المحاذية لها.

يأتي ذلك في ظل تضارب توقعات الفلكيين اليمنيين بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة الصغرى خلال شهري ديسمبر الجاري ويناير المقبل، التي تعد شديدة البرودة.

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