شكرا لبحثكم عن خبر ثورة الحزم المسلحة ... قبائل الجوف تتوافد إلى الحزم بعد السيطرة على المدخل الشرقي وميليشيا الحوثي تبحث عن وساطات والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت قبائل الجوف اليوم الأربعاء النكف العام للثورة المسلحة ضد ميليشيا الحوثي الارهابية بعد مقتل مواطن من قبائل بني نوف في مجينة الحزم.

وقالت مصادر محلية أن قبائل بني نوف أعلنت النكف بعد مقتل أحد أبناء القبيلة من أسرة محمد جويعد زبران في نقطة الرميلة شرق مدينة الحزم.

وأثارت الجريمة سخط أبناء القبيلة ودعت للنفير ضد المليشيات الحوثية بعد تراكم تعسفات مارسها الحوثيون بحق أبناء القبائل في الجوف .

وقال مصدر مسؤول في محافظة الجوف أن قبائل بني نوف سيطروا على نقطة الرميلة شرقي مدينة الحزم صباح اليوم الأربعاء وتوزع مقاتلي القبيلة على محيط النقطة الذي يربط الحزم بمنطقة الجر.

وأكد المصدر فرار وهروب عناصر ميليشيا الحوثي من النقطة ومحيطها بعد اشتباكات عنيفة مع القبائل.

وقالت مصادر إعلامية أن مليشيا الحوثي تسعى جاهدة للوصول إلى وساطات قبلية مع عدد من مشايخ الجوف الموالين لها لوقف التصعيد ضدها من قبل قبائل نوف والتي تعد من أكبر قبائل الجوف.