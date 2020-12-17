شكرا لبحثكم عن خبر ”تربوية” تتعرض لحادث مروع وهي في طريقها الى مدرستها بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم الاربعاء، بأن "تربوية" تتعرض لحادث مروع في أحد شوارع صنعاء.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، إن مدرسة مادة التربية الاسلامية بمدرسة ابراج المعرفة الواقعة بحي ذهبان الغربي تعرضت لحادث دهس توفت على إثره.

وأشارت المصادر الى أن التربوية تعرضت للحادث صباح اليوم وهي في طريقها الى المدرسة بشارع عمران شمالي غرب صنعاء.

وتحصد الحوادث المرورية أرواح اليمنيين بشكل شبه يومي.

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