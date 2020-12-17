شكرا لبحثكم عن خبر بيان جديد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادةالسعودية ، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة حوثية مفخخة.
وأضاف في بيان له، إن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، باتجاه السعودية.
ووفقا لما نشرته قناة الإخبارية السعودية، فإن قوات التحالف المشتركة، اعترضت ودمرت، طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.
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