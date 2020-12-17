شكرا لبحثكم عن خبر مطالبات متواصلة للرئيس هادي بإشراك المرأة في الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالبن نساء اليمن الحزبيات الرئيس عبدربه منصور هادي باعادة النظر في قائمة التشكيل الحكومي، والزام الاحزاب السياسية بنسبة لاتقل عن 30 بالمائة للمرأة في الحكومة الجديدة المرتقب اعلانها هذا الاسبوع.

و قال هذا التكتل النسوي الحزبي في بيان، أنه يعول على الدور الرئاسي "في تنفيذ توجهات السياسة العامة، وإعادة الضبط للاختلال بميزان العدالة، و استحقاقات المساواة للنساء والرجال في التشكيل الحكومي كما هو في كافة المواقع القيادية التي يعتمد عليها في البناء، والاستقرار والسلام".

واستنكر البيان، استبعاد المرأة من التشكيل الحكومي "رغم اعتماده المحاصصة الحزبية"، مؤكدا "لا مشروعية لحكومة دون نساء".

وقال مكون النساء الحزبيات، إن تجاهل الأحزاب السياسية وقياداتها لحق مشاركة المرأة في الحكومة "يعد تخليا عن برامجها السياسية الوطنية، وتنصلا عن مخرجات الحوار الوطني التي وافقت عليها".

وأضاف: "أن إقصاء النساء من التشكيل الحكومي يعتبر أحد أشكال التمييز ضد المرأة وحرمانها من حقها في المشاركة السياسية، وصنع القرار، وهو ما يتنافى مع التزامات اليمن بكل الاتفاقيات الدولية التي أكدت على منحها هذا الحق".