شكرا لبحثكم عن خبر غارات جوية مكثفة على مأرب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، غارات جوية مكثفة على مواقع وتجمعات للحوثيين في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وأكدت مصادر ميدانية، أن مقاتلات التحالف العربي شنت اكثر من 10 غارات على مديريات مدغل ورحبة وماهلية وصرواح.

وبحسب المصادر فإن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين من بينهم قيادات بارزة في الجماعة، بالإضافة إلى تدمير عددا من الآليات العسكرية للمليشيات الحوثية.