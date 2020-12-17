شاهد.. حالة غضب في حضرموت تضامنا مع قوات النخبة الحضرية ضد الإساءات المتكررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال عيدروس الخليفي وفقا لقناة الغد المشرق بحضرموت بأن هناك حالة غضب في حضرموت تضامنا مع قوات النخبة الحضرية ضد الإساءات المتكررة .



وكشف تقرير للقناة عن رسالة من مواطني محافظة حضرموت للمتربصين بقوات النخب الحضرمية والتي لم تكن المرة الأولي التي يتم توجيه اساءة لهذه القوات الشرعية والتي كان آخرها وصف وزير الخارجية لها بالمليشيات.

وأشار بأن هناك دعوات تطالب بفتح تحقيق ضد من يسيء لقوات النخبة الحضرمية، حيث وجه المواطنيين في الداخل والخارج رسالة تطالب بمحاكمة من يقوم بالتعدي على قوات النخبة التي حررت الأرض من الإرهاب وتنظيم القاعدة.

وأكد الخليفي بأن هناك اشادات واسعة بالحالة الأمنية المستقرة في حضرموت بسبب قوات النخبة الحضرمية وأدوارها البطولية وبسطها للأمن في مدن ساحل حضرموت على المستوي المحلي والتي تحولت من حالة الدفاع لحالة الهجوم وإنهاء حالات العبث الأمني فهي قوات جعلت من المحافظة نموذجاً قوياً في جميع المستويات.