أبين: إعادة فتح الطريق الذي يربط عدن بالسعودية وعمان

أعادت لجنة وساطة بمحافظة أبين، جنوبي اليمن، الأربعاء، فتح الطريق الدولي الذي يمر بالمحافظة ويربط البلاد بالسعودية وعمان، بشكل كلي للمرة الأولى منذ مايو/ أيار الماضي.



ومنذ أكثر من 7 أشهر، تغلق القوات الحكومية، والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، الطريق الساحلي المذكور، وتفتحه خلال ساعات النهار وبشكل غير دائم، بسبب المعارك التي كانت تدور بين الجانبين في أبين.



وقال عضو لجنة الوساطة، الشيخ فيصل المرقشي، "إن الطريق الدولي افتُتح أمام حركة المركبات ليلًا ونهارًا، بعد اقتصار الأمر على بعض ساعات النهار بشكل غير دائم، جراء المعارك".



وأضاف المرقشي، أن الطريق جرى تأمينه بشكل نهائي عقب وصول قوات "العمالقة" (حكومية)، وانتشارها على طول خطوط التماس بين قوات الطرفين، إلى جانب القوات السعودية التي وصلت أبين، الجمعة الماضي.



وتشكلت لجنة الوساطة في أغسطس/ آب الماضي، وتضم ضباطًا سعوديين وشخصيات مجتمعية يمنية، مهمتها مراقبة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي في أبين، وفقا لاتفاق الرياض.



ويمتد الطريق الدولي من مدينة عدن (جنوب) العاصمة المؤقتة للبلاد، مرورا بمحافظة أبين، ووصولا إلى السعودية وسلطنة عمان، وإغلاقه كان يتم داخل حدود أبين.



ومنذ الجمعة، بدأت القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي انسحابًا متبادلًا من خطوط التماس في أبين، تنفيذًا للشق العسكري من اتفاق الرياض الموقّع بين الجانبين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.



جاء ذلك عقب إعلان التحالف العربي (تقوده السعودية)، الجمعة، توافق الحكومة و"الانتقالي" على تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع، وتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض بعد أشهر من المشاورات في الرياض.



المصدر: الأناضول

