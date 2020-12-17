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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البحسني يضع حجر الأساس لسفلتة شوارع داخلية في غيل باوزير الخميس 17 ديسمبر 2020 الخليج 365 وضع محافظ حضرموت - قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، الأربعاء، حجر أساس مشروع سفلتة 20 كيلومترا للشوارع الداخلية بمديرية غيل باوزير.

وشدد المحافظ البحسني، على سرعة إنجاز المشروع الذي يندرج ضمن خطط السلطة المحلية واهتمامها بتحسين الطرقات لتسهيل تنقل المواطنين، ومنح السلطات المحلية بالمديريات صلاحيات تأهيل وسفلتة الطرق ذات الأولوية والأهمية. كما دشن محافظ حضرموت، مشروع مسح وتركين مخطط شرق ذهبان الثاني، ومسح وتركين مخطط بن سلمان اللوحة الرابعة والخامسة والسادسة الخاصة بالمواطنين .. مشيدا بجهود السلطة المحلية بمديرية غيل باوزير في حل مشاكل الأراضي وتسليمها لمستحقيها والمواطنين. رافقه وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق ومدير عام مديرية غيل باوزير الدكتور عدنان حمران.

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