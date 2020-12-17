عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتلى وجرحى حوثيين بنيران الجيش الوطني في جبهات مأرب

الخميس 17 ديسمبر 2020

الخليج 365

شهدت جبهات القتال في محافظة مأرب، أمس الاربعاء، مواجهات عنيفة، بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالقبائل، ومليشيا الحوثي من جهة أخرى.



وقالت مصادر ميدانية، إن المواجهات العنيفة تركزت في جبهات رحوم، وحيد آل أحمد، في مديرية جبل مراد جنوبي المحافظة.

بالتزامن، دارت مواجهات شرسة بين الطرفين رافقها قصف مدفعي وصاروخي متبادل في جبهات قتال مختلفة شمالي غرب المحافظة، وفي جبهات صرواح، غربًا.

وأسفرت المواجهات المسلحة عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي المتمردة، علاوة على تدمير آليات وأطقم قتالية.

ومنذ أيام تدور معارك عنيفة بين الطرفين في العديد من جبهات القتال في محيط المحافظة، كبدت المليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.