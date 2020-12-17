عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأرصاد يحذر من موجة صقيع ستضرب هذه المناطق في اليمن

الخميس 17 ديسمبر 2020

الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تظل الأجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات، خاصة محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع).



وأشار المركز في نشرته التحذيرية باللون الأصفر الصادرة، الأربعاء، إلى احتمال تكون الصقيع، على الرغم من الارتفاع الطفيف المتوقع في درجات الحرارة الصغرى، على الأجزاء المرتفعة من المحافظات المذكورة انفآ خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأشار إلى أن الأجواء ستكون باردة على المناطق المرتفعة من محافظات (إب، تعز، لحج،أبين، شبوة، حضرموت، مارب، الجوف) والصحارى.

وتوقع إشتداد الرياح على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب، حيث قد تصل إلى أكثر من 24 عقدة، تعمل على إضطراب البحر وإرتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين، خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر والمسافرين الى المحافظات الأنفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من صدمات البرد الشديدة.

كما حذر المزارعين والنحالين والرعاة من آثار البرودة الشديدة، ناصحا بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم ومواشيهم ونحلهم.

ونبه الصيادين ومرتادي البحر من ارتفاع الموج واضطراب البحر في الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب.