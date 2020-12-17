بالأسماء.. تورط 53 قيادياً حوثياً بمقتل مئات الأطفال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالأسماء.. تورط 53 قياديا حوثيا بمقتل مئات الأطفال

الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الخليج 365

رصد تقرير يمني تورط 53 قيادياً في صفوف ميليشيا الحوثي بمقتل 325 طفلاً، نتيجة تجنيدهم من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وإرسالهم إلى جبهات القتال في صفوف الميليشيات.



وسجل التقرير خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2020م مقتل 325 طفلاً في العاصمة صنعاء.

أعمارهم بين 12 و17 عاماً

كما استند التقرير الذي أعدته المقاومة الوطنية (أحد مكونات القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني) لمشاهد التشييع التي تجريها قناة تلفزيونية حوثية، والتي تظهر أن القتلى من الأطفال تتراوح أعمارهم من 12 إلى 17 عاماً.

وبين القتلى الأطفال خمسة عناصر كانت تستغلهم الميليشيات الحوثية في الإعلام الحربي وخمسة آخرون كانت تعينهم قيادات ميدانية في جبهات القتال، وبين هؤلاء الاطفال الكثير من فئة المهمشين وآخرون لحقوا عدداً من إخوانهم الذين لقوا نفس المصير في حرب تهدد بتصفية كلية لأطفال غالبية الأسر القاطنة في مناطق سيطرة ذراع إيران.

وقود الحرب

وتبين مراسم التشييع استغلال ميليشيا الحوثي الأطفال كوقود في حربها، حيث تروج مشاهد التشييع لأطفال وهم يؤدون الصرخة، ويؤكدون استعدادهم للموت في الجبهات في توجه دأبت عليه ذراع إيران منذ إسقاط العاصمة.

وتصدرت همدان مديريات صنعاء بمعدل ستة وعشرين طفلا، بينما تصدرت بني الحارث مديريات الأمانة القائمة بمعدل ستة عشر طفلا.

وتوزعت بقية الأرقام على مديريات أرحب 22 وبني بهلول 5 وبني حشيش 24 وبني مطر 24 والحيمة الداخلية والخارجية 41 وسنحان 19 ومناخة 10 وبلاد الروس 11 وخولان 15، وتوزعت بقية الأعداد على حراز نهم وبني ضبيان.

بينما أعداد القتلى في مديريات الثورة 2 والسبعين 2 وشعوب 8 ومعين 21 والوحدة 5 والصافية 4 وصنعاء القديمة 8 وآزال 9 والتحرير 5 أطفال.

مناصب في دوائر حكومية

التقرير يتتبع تورط 53 قياديا في ميليشيات الحوثي يشغلون مناصب في دوائر حكومية ويقومون بأدوار أمنية وعسكرية بينهم القادة الخمسة المدرجون في خزانة العقوبات الأميركية، عملوا في تجنيد الأطفال والتغرير بهم وزجهم بجبهات القتال.

وأشار إلى أن القيادات الحوثية التي تتزعم أجهزة المخابرات بصنعاء وهم عبدالحكيم الخيواني وعبدالرب جرفان وعبدالقادر الشامي، ومطلق المراني وسلطان زابن غرروا بالأطفال وعملوا على استقطابهم من المدارس والبعض أخذوا بالقوة من أسرهم وجرى دفعهم لمعارك الموت.

وتضم القائمة قيادات في حكومة ميليشيا الحوثي، وهم كالتالي:

1- ‏يحيى بدر الدين الحوثي وزير التربية والتعليم

2- همدان أحمد الشامي نائب وزير التربية والتعليم

3- محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي

4- محمد صالح النعيمي عضو المجلس السياسي

6- يحيى عبدالله الرزامي .. قائد محور همدان

7- حمود محمد حمود عباد أمين أمانة العاصمة

8- عبدالباسط الهادي محافظ محافظة صنعاء

9- فضل أبوطالب عضو المكتب السياسي

10- علي القحوم عضو المكتب السياسي

11- حزام محمد يحيى الأسد عضو المكتب السياسي

12- عبدالوهاب الوشلي عضو المكتب السياسي

13- عبدالله هاشم السياني عضو المكتب السياسي

14- شمسان أبو نشطان رئيس الهيئة العامة للزكاة

15- إبراهيم أحمد أحمد الحوثي رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي

16- محمود عبدالقادر عبدالله الجنيد نائب رئيس حكومة الحوثيين

17- أحمد حامد .. مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي

18- عبد المحسن طاووس .. أمين عام المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي

19- ضيف الله يحيى حسين رسام

20- العميد الركن معمر هراش مدير أمن أمانة العاصمة

21 - خالد يحيى محمد المداني.. عضو مجلس الشورى

22- عبدالكريم أمير الدين الحوثي.. عضو مجلس الشورى

23- القاضي الدكتور محمد محمد عبدالله الديلمي وزير العدل

24- الدكتور عبدالله محمد محمد الشامي

25- حسين حمود درهم العزي نائب وزير الخارجية

26- عبدالإله محمد عبدالخالق حجر مستشار رئيس المجلس السياسي لشؤون العلاقات الدبلوماسية

27- شرف الدين علي حسين الكحلاني رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

28- يحيى محمد علي المحاقري نائب رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية

29- هاشم إسماعيل علي أحمد محافظ البنك المركزي اليمني

30- نبيل عبدالله محمد الحيفي رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق

31- أحمد محمد علي الشوتري رئيس مصلحة الضرائب

32- هاشم محمد هاشم الشامي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

33- عبدالملك عبدالله يحيى أبو دنيا، رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية

34- خالد محمد عبدالله شرف الدين نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار

35- عبدالكريم يحي عبدالله الحيفي

36- عبدالله النعمي .. وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم

37- زياد الرفيق مدير مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة صنعاء

38- فؤاد عبدالله الشامي رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار

39- أحمد يحيى الكبسي نائب رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار

40- هادي هادي علي عمار مدير عام مكتب التربية محافظة صنعاء

41- عبدالله عامر مدير عام الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة صنعاء

42- نائب وزير الأوقاف فؤاد محمد ناجي

43- عبدالكريم الحوثي وكيل أمانة العاصمة صنعاء لقطاع الأشغال والمشاريع

44- عبدالوهاب شرف الدين وكيل أمانة العاصمة المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية

45- علي الديلمي القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان

46- حمود النقيب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي الأمانة

47- المهندس صالح المنتصر وكيل محافظة صنعاء لشؤون الفنية

48- العميد يحيى المؤيدي مدير أمن محافظة صنعاء.

بالإضافة إلى الخمسة المدرجين في قائمة العقوبات، وهم:

49- عبدالحكيم الخيواني

50-عبدالرب جرفان

51-عبدالقادر الشامي

52- مطلق المراني

53- سلطان زابن.