[الخميس 17 ديسمبر 2020م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير)

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يزيد بن سلمان - شبوة - جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 على النحو التالي : رقم الرحلة: 606

خط الرحلة: سيئون - القاهرة

الإقلاع: 08:00 صباحا.

الوصول: 10:45 صباحا. رقم الرحلة:607

خط الرحلة: القاهرة– سيئون

الإقلاع: 11:45 ظهرا.

الوصول: 16:15 مساء. رقم الرحلة: 632

خط الرحلة: عدن–الخرطوم

الإقلاع: 08:00 صباحا.

الوصول: 09:00 صباحا. رقم الرحلة: 633

خط الرحلة: الخرطوم-عدن.

الإقلاع: 01:00 ظهرا، توقيت الخرطوم.

الوصول: 13:00 ظهرا. رقم الرحلة: 600

خط الرحلة:عدن- القاهرة.

الإقلاع: 15:00عصرا.

الوصول: 17:30 مساء. رقم الرحلة: 601

خط الرحلة: القاهرة- عدن

الإقلاع: 19:30 مساء.توقيت القاهرة.

الوصول: 23:59 مساء. رقم الرحلة: 610

خط الرحلة:عدن- القاهرة

الإقلاع: 16:00 مساء .

الوصول: 18:30 مساء.

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