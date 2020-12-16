محافظ شبوة يوجه بالقبض على ثلاثة أشخاص متورطين بتفجير أنبوب نفط

وجه محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، الأربعاء، بالقبض على ثلاثة أشخاص متورطين بتفجير أنبوب نفطي بالمحافظة جنوبي اليمن.



وقالت اللجنة الأمنية في شبوة في بيان لها، إن بن عديو وجه الأجهزة الأمنية والعسكرية بإلقاء القبض على ثلاثة مخربين، وهم "سعيد علي فهيد الحارثي ومساعد عبدالله ناصر فهدان الحارثي ورعد عوض الحارثي".



وأضاف البيان أن المخربين الثلاثة، قاموا بتفجير أنبوب النفط من قطاع 18 صافر الى قطاع 5 جنة هنت.



وأشار إلى أن التوجيه جاء عقب إتمام إجراءات التحري والتعرف على هويات المخربين.



كما قضى التوجيه بضمهم للقائمة السوداء في المحافظة وتعميمها على إدارات الأمن في المحافظات الأخرى.



وأكد المحافظ أن الأجهزة الأمنية والعسكرية لن تتوانى عن الضرب بيد من حديد تجاه من يقوض أمن واستقرار المحافظة ويسعى لتخريب المنشآت الاقتصادية والاستثمارية للبلاد، خدمة لأصحاب المشاريع الضيقة والمشبوهة.



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