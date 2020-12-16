شكرا لبحثكم عن خبر من ابين صحفي .. يؤكد : القوات المتصارعة انسحبت .. والعمالقة قوات سلام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال المصور الصحفي نجيب المحبوبي ان قوات العمالية هي المسيطرة الان على خط التماس بين قوات الحكومة الشرعية وقوات المجلس الانتقالي التي خاضت قتال دامي خلال الاشهر الماضية على جبهة امتدت من ساحل الشيخ سالم الى جبال خنفر، وتدخل التحالف العربي لإيقافها بتوقيع الية تسريع اتفاق الرياض بين الجهتين.

ونشر المحبوبي صورة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي في بوك وكتب عليها التعليق التالي :

" من آخر نقطة بين الطرفين في أبين نؤكد لكم انسحاب كافة القوات ولا وجود لأي قوة غير قوات الصلح والسلام ( ألوية العمالقة) فقط ...

#العمالقة رجال الحرب والسلام

نجيب المحبوبي".