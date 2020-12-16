شكرا لبحثكم عن خبر بعد ان كان احالة للتحقيق .. لملس يصدر قرار مفاجئ بشأن مدير مستشفى 22 مايو بعد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر محافظ عدن احمد حامد لملس اليوم قرارا بتكليف الدكتور أوسان محمد محمود ناصر مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية وناطقا رسميا باسم لجنة الطوارئ في المحافظة. يذكر ان الدكتور اوسان كان يشغل منصب مدير مستشفى 22مايو الجراحي واصدر المحافظ في 23 سبتمبر الماضي قرارا بتوقيفه واحالته للتحقيق.

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