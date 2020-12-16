شكرا لبحثكم عن خبر وفاة قائد لواء جنوبي قبل قليل في ابين ..صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي قبل قليل القائد ناصر الرضامي قائد اللواء 15 صاعقة التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي. وقالت مصادر طبية لكريتر سكاي أن الرضامي توفي في المستشفى متأثرا بإصابته في حادث مروري. وكان الرضامي قد تعرض لحادث مروري صباح اليوم في الطريق الواصلة بين محافظتي أبين وعدن نقل على إثرها للمستشفى بحالة حرجة قبل أن يُعلن عن وفاته قبل قليل. ويعد ناصر الرضامي من أبرز القيادات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

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