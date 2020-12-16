محافظ عدن يناقش مع الأوتشا سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ عدن، أحمد لملس، اليوم الاربعاء، مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) بعدن، رينيه نجنهايس، سُبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين السلطة المحلية والمنظمات الدولية العاملة بالعاصمة.



وفي اللقاء أكد محافظ عدن على الدور الإنساني للمنظمات الدولية في العاصمة المؤقتة عدن وأهمية تواجد المنظمات وحضورها الفعّال في هذه المرحلة وهذه الظروف التي تمر بها البلاد ومساهمتها في التخفيف من انعكاسات الحرب ونتائجها الكارثية التي أثقلت كاهل المواطن جراء غلاء المعيشة وارتفاع أسعار متطلبات حياته اليومية .. لافتاً إلى أن غياب التنسيق بين السلطة المحلية ممثلة بمكتب التخطيط والتعاون الدولي وبعض المنظمات تسبب في حدوث الكثير من المشكلات .

وجدد محافظ عدن مطالبته بنقل مقرات المنظمات الدولية إلى العاصمة عدن وفتح قنوات التنسيق والتواصل مع السلطة المحلية في الجوانب كافة وحرصه على عدم تعرّض أي من المنظمات للعراقيل .. مشيراً إلى أهمية أن يشهد العام القادم 2021، تحسناً كاملاً على مستوى التنسيق والتعاون، وكذا كمية ونوعية التدخلات في محافظة عدن .

من جانبه أكد نجنهايس، اهتمام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الاوتشا)، بعملية تنسيق أعمال كل المنظمات العاملة في هذا المجال .. مضيفاً أنه سيقوم بنقل ملاحظات السلطة المحلية إلى تلك المنظمات وحثها على التنسيق مع مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي في عدن .

حضر اللقاء مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي، إنتصار مرشد .