شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ أبين يناقش جهود تحسين أوضاع الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، اليوم، مع مدير عام مشروع محطة كهرباء 30 ميجا المهندس أحمد دحه، وضع كهرباء أبين وجهود تعزيزها بالطاقة التوليدية لتوفير خدمة التيار الكهربائي للمواطنين.



كما تطرق اللقاء بحضور مستشار مؤسسة كهرباء أبين الدكتور أحمد العسيري، إلى متابعة إنجاز مشروع محطة التوليد 30 ميجا بجميع مكوناتها، وإعادة كهرباء مدينة شقرة الساحلية المتضررة جرّاء الحرب في أبين، إضافة إلى مناقشة إعداد ورشة عمل حول إدارة قطاع الكهرباء وتحديد الاحتياجات وتأهيل الكوادر والمهندسين والعاملين الفنيين والإدارات المالية والإدارية في مديريات أبين، وإعداد مقترحات لتأسيس إدارة عامة لإدارة شؤون كهرباء أبين وربطها بالإدارة العامة للكهرباء ووزارة الكهرباء.

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