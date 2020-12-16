شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة عميد المعهد العالي للمعلمين بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة عميد المعهد العالي للمعلمين بعدن الاستاذ صالح الشاعلة.



واشار الرئيس في برقيته التي بعثها الى اولاد وذوي الفقيد، الى مناقب الشاعلة الوطنية وادواره العملية والتربوية التي جسدها خلال مشوار حياته الحافل بالعطاء..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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