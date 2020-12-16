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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع بالمكلا يناقش التهيئة لتنفيذ حملة التحصين ضد الكوليرا بمديرية حجر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش اجتماع عقد بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت، اليوم، برئاسة مدير عام مكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد الجمحي، التهيئة لتنفيذ حملة التحصين الطارئة ضد مرض الكوليرا في مديرية حجر.
وكرس الاجتماع الذي ضم أعضاء لجنة مكافحة الاوبئة بمكتب الصحة، الوقوف على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بتفشي مرض الكوليرا في مديرية حجر وتفعيل جملة من الاجراءات العامة للتدخلات اللازمة للحد من انتشار مرض الكوليرا.
واستعرضت مدير الترصد الوبائي بالمحافظة الدكتورة رولا باظريس، الوضع الوبائي في مديرية حجر وخصوصاً مرض الكوليرا للفترة من يناير وحتى 14 ديسمبر من العام الحالي.
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