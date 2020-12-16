اجتماع بالمكلا يناقش التهيئة لتنفيذ حملة التحصين ضد الكوليرا بمديرية حجر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت، اليوم، برئاسة مدير عام مكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد الجمحي، التهيئة لتنفيذ حملة التحصين الطارئة ضد مرض الكوليرا في مديرية حجر.



وكرس الاجتماع الذي ضم أعضاء لجنة مكافحة الاوبئة بمكتب الصحة، الوقوف على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بتفشي مرض الكوليرا في مديرية حجر وتفعيل جملة من الاجراءات العامة للتدخلات اللازمة للحد من انتشار مرض الكوليرا.

واستعرضت مدير الترصد الوبائي بالمحافظة الدكتورة رولا باظريس، الوضع الوبائي في مديرية حجر وخصوصاً مرض الكوليرا للفترة من يناير وحتى 14 ديسمبر من العام الحالي.