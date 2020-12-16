عدن: مؤتمر طبي يوصي بإلزام المستشفيات فتح أقسام للرعاية التنفسية 

أوصى مؤتمر علمي، نظمته وزارة الصحة العامة والسكان بعدن، اليوم الأربعاء، بضرورة الاعتراف بتخصص الرعاية التنفسية، وإلزام جميع المستشفيات الخاصة والعامة بفتح أقسام للرعاية التنفسية.

كما أوصى المؤتمر الأول للرعاية التنفسية، والذي نظمه قطاع الطب العلاجي بالوزاة، "بضرورة التأهيل والتدريب والاعتراف بتخصص الرعاية التنفسية من قبل التخصصات الطبية وادخاله ضمن برامج مجلس التخصصات الطبية".

وبحسب وكالة سبأ، فقد أوصى المؤتمر كذلك، "بعمل قاعدة بيانات للكوادر المدربة والمؤهلة، وإصدار مواصفات ومعايير موحدة لأجهزة التنفس الصناعي، ووضع هيكل تنظيمي لاقسام الرعاية التنفسية".

وناقش المؤتمر الذي عقد بمشاركة 300 مشارك من أطباء الطوارئ والعناية المركزة والتخدير والعناية التنفسية في المستشفيات العامة والخاصة في عدد من المحافظات، أربعة محاور علمية تتعرض لـ 12 ورق علمية ذات صلة بالرعاية التنفسية، ومرض وأعراض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) والعلاج الطبيعي للصدر، والتيقظ والعناية والأمراض الرئوية والقلبية مع المصاحبة لفيروس كورونا والتشخيص الحديث له.

وأكد كلاً من وكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي، ووكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، ومدير مكتب الصحة بعدن الدكتور على عبدالله صالح، على أهمية انعقاد المؤتمر ومحاوره العلمية التخصصية..داعيين الجميع الى الخروج بتوصيات تعزز من عمل أطباء الرعاية التنفسية باعتباره أحد أهم أعمدة خدمة المريض في اللحظات الحرجة.