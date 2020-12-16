شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تكريم الأندية الحاصلة على المراكز الأولى في بطولة الشطرنج التنشيطية بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 كرّم مكتب وزارة الشباب والرياضة بحضرموت الوادي والصحراء ، اليوم، الأندية الرياضية الحاصلة على المراكز الثلاث الأولى في البطولة الفرقية التنشيطية للشباب للشطرنج بوادي حضرموت والتي نظمها فرع اتحاد اللعبة خلال الفترة من 15 وحتى 17 نوفمبر الماضي بمشاركة 10 أندية رياضية .

وأشاد وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، بالدور الهام والحيوي الذي يضطلع به مكتب الشباب والرياضة في استنهاض الشباب بكل فئاتهم العمرية وتحقيق نجاحات كبيرة..مؤكدا دعم السلطة المحلية اللامحدود لقطاع الشباب والرياضة. وفي ختام الاحتفال، قام الوكيل التميمي وعدد من القيادات الرياضية بتكريم فريق سيئون بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية ، ووحدة تريم بالمركز الثاني والميداليات الفضية ، واتفاق الحوطة بالمركز الثالث والميداليات البرونزية .

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