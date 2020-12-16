شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العربية.. الحكومة الشرعية: استهداف الحوثيين للقرى يعد قتلا عمدا وجريمة حرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قالت قناة العربية في نبأ عاجل لها منذ قليل أن الحكومة الشرعية قالت إن استهداف مليشيا الحوثي للقري يعد قتلا عمدا وجريمة حرب. يذكر أن مليشيا الحوثي منذ الانقلاب على الشرعية وهي تمارس كل انواع الانتهاكات ضد المدنيين.

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