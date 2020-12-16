- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الأرصاد" يحذر من موجة برد شديدة في عدة محافظات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ عدن
حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، من استمرار موجة برد شديدة أثناء الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية مع احتمال تشكل الصقيع على محافظات ” حجة، والمحويت، وريمة”.
وتوقع المركز اليوم أن تشهد المناطق الساحلية من البلاد، أجواء صحوة الى غائمة جزئياً مع احتمال هطول امطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق المحاذية لها.
وبحسب المركز، تكون الرياح معتدلة السرعة تنشط احيانا تصل اقصى سرعة لها 30 عقدة تعمل على اثارة الاتربة والرمال خاصة على السواحل الغربية ومدخل باب المندب
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" يحذر من موجة برد شديدة في عدة محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.