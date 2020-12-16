انعقاد أول مؤتمر طبي للصحة التنفسية بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - الإدارة العامة للخدمات الطبية تقيم مؤتمر الرعاية التنفسية الأول بعدن

عدن / محمد مساعد

نظمت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الصحة والسكان مؤتمر الرعاية التنفسية الأول تحت شعار الرعاية التنفسية التحدي والطموح ،وذلك في العاصمة عدن بقاعة منتجع كراون ،وبرعاية وزير الصحة العامة والسكان أ.د / ناصر محسن باعوم والاستاذ/ أحمد لملس محافظ عدن .حضر وشارك في المؤتمر أكثر من 300 من النخبة أصحاب القرار في وزارة الصحة ومن الكوادر الطبية والمختصين في مجال الرعايه التنفسية واطباء الطوارئ والعناية المركزة والوبائيات وأطباء القلب .

تضمن المؤتمر تقديم عدد من الأبحاث والأوراق العلمية حول الرعاية التنفسية وجائحة كورونا اضافة الى عرض مرئي قصير حول الرعاية التنفسية ، كما تكلل المؤتمر بعدد من التوصيات وكرم الداعمين والمساهمين والمشاركين في انجاح المؤتمر .

وأشاد وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي ، بالإدارة الصحية للخدمات الطبية التي تقيم مؤتمر الرعاية التنفسية الأول وكل من ساهم وتعاون وحضر وشارك ، مشيرا أن وزارة الصحة ممثلة بمعالي الوزير الدكتور ناصر باعوم تعمل بمختلف المواقع والتخصصات والاتجاهات من أجل استمرارية تحسّين ورفع مستوى الرعاية الصحية ككل ، وأكد أن جائحة كورونا وانعكاساتها أدت إلى الاهتمام بالرعاية التنفسية وانعقاد هذا المؤتمر أحد النتائج التي تهدف إلى تقييم اداء الخدمات الطبية في الموجة الأولى وما يمكن العمل عليه في حال ظهور الموجة الثانية .

وكيل محافظ عدن الاستاذ / محمد نصر الشاذلي نقل تحيات محافظ عدن وأكد ان السلطة المحلية تقف دائما إلى جانب البرامج الهادفة ولن تتوانئ في دعم وإنجاح كل ما يخدم عدن ، وأشار أن لجنة الطوارئ في المحافظة تعمل على قدم وساق استعدادا لأي حادث طارئ ، وتمنى الشاذلي للجان القائمة في تنطيم مؤتمر الرعاية التنفسية التوفيق والنجاح .

مدير مكتب الصحة عدن الدكتور علي عبدالله صالح رحب بكافة الحضور الى المؤتمر العلمي الأول للرعاية التنفسية مضيفا أن اختيار العنوان والفرع ذكي وفي محلة خاصة في ظل تفشي وانتشار جائحة كورونا وأشار أن النشاط العلمي والأبحاث مطلوب في جميع تخصصات الصحة ولكن هدا الجانب مهم جدا وهذا وقته ، وعبر عن شكره لكل من قام بهدا الخطوة متمنيا لهم النجاح

وقال المهندس حديد الماس مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة كان للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة دورا واضحا وفعالا في القيام بدورها التصدي لتداعيات جانحة كورونا واتخاذ التدابير الاستثنائية .واكد ان الهيئة فرصت إجراءات احترازية عالية في إجراءات الرقابة والتفتيش وفرض إجراءات تقييم المطابقة على جميع واردات منتجات الوقاية الشخصية وواقيات الوجة ومستحضرات التعقيم والتطهير المستوردة أو المصنعة محليا من جهة والتعميم ونشر كافة اللوائح والمواصفات القياسية وأدلة العمل الفني والتدابير والممارسات لمواجهة الجائحة .

وأشار مؤتمر الرعاية التنفسية الأول يأتي ضمن الاستراتيجيات العامة لمواجهة تحديات الجائحة وتحديد المسارات الصحيحة والمتينة للوقاية والحماية من هذه الفيروس المستجد وفق مناهج علمية وطبيةو يهدف الى تكثيف الجهود نحو الاستفادة من التجارب المريرة التي عشناها ليتم إعطاء تخصص الرعاية التنفسية حقه والاهتمام بالرعاية الصحية الأولية من حيث التدريب والتأهيل وتوفير المعدات والدعم اللازم لتبقى قادرة على الاستجابة لمجابهة فيروس كورونا المستجد او أي أزمات طارئة بهذا الحجم .

وقال د / عبدالرقيب محرز مدير عام الخدمات الطبية رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الرعاية التنفسية ارحب أجمل ترحيب بحضوركم وتشريفكم لنا وتلبية الدعوة للمشاركة بالمؤتمر الأول للرعاية التنفسية والذي نعقده تزامنا مع انتشار الأمراض الفيروسية التي تصيب الجهاز التنفسي ومنها ( 19- covid ) الذي يشهد العالم موجتها الثانية فكان لزاما علينا التفكير بإقامة مؤتمر عملي للتعريف بأهمية ومفاهيم هذا التخصص الذي لم يتلقى الدعم والاهتمام اللازم خلال السنوات الماضية وضل هذا التخصص مجهول الهوية بين بقية التخصصات الطبية رغم أهميته البالغة لإنقاذ الحياة في العنايات المركزة بالمستشفيات الحكومية والخاصة وتزايد اعداد الوفيات حيث تمثل أمراض الجهاز التنفسية المرتبة الثانية للوفاة عالميا .

وأضاف تكمن أهمية المؤتمر في توقيته نتيجة تزايد عدد الأمراض التنفسية والنقص الكبير في الكوادر المؤهلة لممارسة الرعاية التنفسية.

وشدد على إعطاء هذا التخصص مكانته تقديرا للدور الذي يؤدية أخصائي الرعاية التنفسية فهو من يصنع الفارق ويترك الأثر الإيجابي في اقسام العنايات الحرجة بتدخلاته السريعة والفاعلة .

وحيا محرز ، الكوادر الطبية والصحية الجيش الأبيض في كافة المؤسسات الصحية بمختلف محافظات الجمهورية بمستوياتهم ومؤهلاتهم ابتداء من قيادة الوزارة ممثلة بالأستاذ دكتور ناصر محسن باعوم رئيس لجنة مجابهة كورونا والأستاذ دكتور علي أحمد الوليدي وكل المخلصين الذين كانوا في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا ورجال الاعمال والمؤسسات والمبادرات المحلية والمنظمات الدولية التي كانت لها يد العون والمساعدة لمساندة جهود الطواقم .

حضر المؤتمر د/أحمد الكمال وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط د/أوسان محمد محمود مستشار محافظ عدن للشؤون الصحية ، الدكتور عبدالناصر الوالي رئيس القيادة المحلية للانتقالي بعدن ، د/ سالم الشبحي رئيس الدائرة الصحية للانتقالي ، وعدد كبير من الكوادر والقيادات في وزارة الصحة ومكاتب الصحة والكليات الطبية .