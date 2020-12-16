انفجار عنيف يستهدف موكب قائد قوات حماية المنشآت الحكومية بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الخليج 365 ـ عدن استهدف انفجار موكب قائد قوات حماية المنشآت الحكومية العميد أحمد مهدي بن عفيف في العاصمة عدن.

وأكد المتحدث العسكري لقوات حماية المنشآت العقيد عبدربه البجيري نجاة العميد أحمد بن عفيف من محاولة اغتيال استهدفت صباح اليوم. وذكر البجيري أن عبوة ناسفة انفجرت في طقم حراسة موكب العميد أحمد بن عفيف أثناء ذهابه إلى الدوام الرسمي بمقر قيادة قوات حماية المنشآت الحكومية. ولفت إلى أن العبوة استهدفت طقم الحراسة وأدى انفجارها إلى أضرار مادية بالطقم فيما لم تحدث أي إصابات بين صفوف مرافقي قائد قوات حماية المنشآت الحكومية. وأكد البجيري سحب الطقم إلى معسكر الصولبان مقر قيادة قوات حماية المنشآت الحكومية فيما تم استدعاء فريق التكتيك الجنائي لكشف ملابسات الحادثة. كما أكد أن هذه الحادثة الجبانة لن تثني قوات حماية المنشآت الحكومية عن أداء مهامها الأمنية وتأمين المرافق والمؤسسات الحكومية بكل حزم وقوة

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