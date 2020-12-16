شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 3 حوثيين وجرح آخرين خلال محاولة تسلل بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ الحديدة

قُتل ثلاثة حوثيين وجرح آخرون، بنيران القوات المشتركة، الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، خلال كسر محاولة تسلل نفذتها مليشيات الحوثي في التحيتا جنوبي الحديدة.



وأفاد مصدر عسكري، أن عناصر من مليشيات الحوثي نفذت محاولة تسلل بائسة على مواقع القوات المشتركة شرق مركز مدينة التحيتا، ولكن دون جدوى.

وقال المصدر، إن القوات المشتركة في الخطوط الأمامية خاضت مواجهات عنيفة ضد العناصر الحوثية المتسللة انتهت بمصرع ثلاثة حوثيين وجرح آخرين، فيما لاذت بقية العناصر بالفرار