- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 3 حوثيين وجرح آخرين خلال محاولة تسلل بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ الحديدة
قُتل ثلاثة حوثيين وجرح آخرون، بنيران القوات المشتركة، الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، خلال كسر محاولة تسلل نفذتها مليشيات الحوثي في التحيتا جنوبي الحديدة.
وأفاد مصدر عسكري، أن عناصر من مليشيات الحوثي نفذت محاولة تسلل بائسة على مواقع القوات المشتركة شرق مركز مدينة التحيتا، ولكن دون جدوى.
وقال المصدر، إن القوات المشتركة في الخطوط الأمامية خاضت مواجهات عنيفة ضد العناصر الحوثية المتسللة انتهت بمصرع ثلاثة حوثيين وجرح آخرين، فيما لاذت بقية العناصر بالفرار
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 حوثيين وجرح آخرين خلال محاولة تسلل بالتحيتا جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.