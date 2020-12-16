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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة طفل بقصف حوثي في مدينة تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ تعز
توفي طفل متأثرا بجراحه إثر إصابته بقصف مليشيا الحوثي الإرهابية على الأحياء السكنية بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).
وقالت مصادرمحلية، إن الطفل ماجد خالد غالب (12 عامًا)، توفي مساء الثلاثاء متأثرا بإصابته البالغة جراء القصف العشوائي للمليشيات على حي "المفتش" بمدينة تعز في 30 نوفمبر الفائت.
وكان الطفل غالب أصيب قبل نحو أسبوعين جراء القصف العشوائي للمليشيات على حي المفتش بمدينة تعز.
وارتقى عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف الوحشي الذي تشنه المليشيات الحوثية على احياء ومناطق سكنية بشكل متعمد في محافظة تعز خلال الشهرين الماضيين الماضيين
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