قائد اللواء 15صاعقة يصاب في حادث مدرعة في ابين

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يزيد بن سلمان - شبوة - أصيب قائد عسكري من قوات المجلس الانتقالي ظهر اليوم اثر حادث تسببت به مدرعة بمدينة زنجبار. وقال مصدر عسكري لصحيفة "عدن الغد" ان ناصر الرضامي وهو قائد اللواء 15 صاعقة أصيب اثر حادث تسببت به مدرعة قرب مدينة زنجبار. ونقل الرضامي الى مستشفى النقيب لتلقي العلاج . ولم تتوفر معلومات وافية عن طبيعة هذا الحادث

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