شكرا لبحثكم عن خبر وفاة الشيخ اللحجي بحادث مروري في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي يوم الأربعاء داعية سلفي بمدينة عدن اثر حادث مروري. وتوفي الشيخ صابر اللحجي وهو امام وخطيب مسجد ذو النورين بمديرية دار سعد اثر انقلاب سيارته . وكان اللحجي في طريقه لزيارة احد المراكز الدعوية بلحج. وشيع جثمان اللحجي ظهر الأربعاء بمشاركة المئات من الأهالي. من محمد درامة

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