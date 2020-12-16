عدن: مسلحون من مليشيات الانتقالي يعدمون مواطناً من أبناء تعز

أعدم مسلحون من مليشيات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، مواطناً من أبناء محافظة تعز في إحدى معسكراتها بالعاصمة المؤقتة عدن.



وقالت مصادر إعلامية، إن المواطن "محمد عبدالوهاب قاسم الصبري"، أعدم شنقاً من قبل مسلحين في مايسمى باللواء "الثامن حزام أمني" بالعاصمة المؤقتة عدن".



وأضافت المصادر أن المسلحين استدعوا المواطن "محمد الصبري" إلى مقرهم، للتحقيق معه على خلفية خلاف بينه وبين صاحب محل "بيع دجاج" ينحدر من "يافع".



وتابعت المصادر أن المسلحين أعادوا المواطن الصبري جثة هامدة وعليها آثار شنق، مايرجح إعدامه شنقاً.



وبحسب المصادر فإن المليشيات حاولت التستر على الجريمة، وقامت باستخراج تقرير طبي يشير إلى قيامه بالانتحار داخل السجن، وتم ايداع جثته في ثلاجة المستشفى الجمهوري.



والمواطن "الصبري" من أبناء مديرية "صبر الموادم" بمحافظة تعز، وكان يعمل في إحدى اللوكندات بمدينة عدن، وفق المصادر.



وتورطت مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتياً في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، طالت عدد من أبناء المحافظات الشمالية في العاصمة المؤقتة عدن، وفق تقارير حقوقية.



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