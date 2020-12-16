شكرا لبحثكم عن خبر القوات المشتركة تعلن السيطرة على مواقع استراتيجية في مريس والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قوات الجيش الوطني والقوات المشتركة تحرير مواقع عسكرية استراتيجية من قبضة مليشيات الحوثي في مديرية مريس شمالي محافظة الضالع.

ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش عن مصادر عسكرية ميدانية قولها إن قوات الجيش شنت صباح اليوم، هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيا تمكنت خلالها من تحرير عددا من المواقع في جبهة القحرة، شرق مديرية مريس.

وأضافت أن المواقع التي تم تحريرها، لها أهمية استراتيجية، وتقع في إطار منطقة القهرة، التي أصبحت أغلب المواقع فيها في قبضة الجيش، بعد تخليصها من قبضة المليشيا.

وأشارت المصادر إلى أن المعارك التي استمرت لساعات أسفرت عن سقوط عددا من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح.