شكرا لبحثكم عن خبر اليمنية اروى تهاجم الفنانة حلا ترك "لن ازوج أبني لمثلها" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شنت الفنانة اليمنية أروى هجوما على منى السابر والدة حلا الترك واصفة حلا بأنها لا تزال طفلة رغم رفعها دعوى قضائية ضد والدتها. وفي مقطع فيديو نشرته عبر "سناب شات" قالت اروى "حلا مازالت طفلة وهناك ناس كثيرة تقول إنها أقامت على والدتها قضية وهاجمين عليها ويقولون حرام..أنا أشوف إنه حلا ما تقدر ترفع قضية على أمها لأنه في أهلها وناس وصية عليها يحكموا في أشياء كثيرة قضائياً وقانونيا". وأشارت أروى أنها التقت حلا سابقا ورأت أنها طفلة بكل معنى الكلمة وانتقدت ما فعلته والدتها من تهديد مستمر بفضحها وقالت " لو بنتي ما رضيت تعطيني فلوس عمري ما أطلع أفضحها وحتى لو الدين بيقول أنت ومالك لأبيك ويوصي عليهما. لكن أتصور ما هو هين إنه يطلع الأم أو الأب يتكلموا عن بنتهم أو يفضحوها".

ولفتت أروى إلى أنها لو لديها ابن لن تزوجه لحلا بسبب ما يشاع عنها من جحود ضد والدتها وتساءلت "كيف أم توصل ابنتها إلى تلك المرحلة؟ تخلي إذا حد فكر يناسبها يقول أمها تقول عليها عاقة وسيئة، وهي مش ذنبها الأهل دورهم فين في توعيتها لرفع القضية وهذه مسؤلية الكبار".

وكانت منى السابر والدة حلا الترك قد استنجدت مؤخرًا بالفنانة أحلام عبر بث مباشر على حساب Instagram، وكشفت تفاصيل القضية التي رفعتها ابنتها حلا الترك عليها.

حلا الترك ترفع قضية على والدتها والأخيرة تنهار

وأكدت منى أنها بالفعل أخذت أموالا من حلا مشيرة إلى أنها لجأت إلى ذلك لأنها لم تحصل على نفقتها منذ عام ونصف من قبل والد حلا محمد الترك وقالت "انا اتصرفت في الفلوس لانه كنت مضطرة، لانني من سنة ونص تقريبا ما أخذت نفقتي الشرعية.. اعطوني حقوقي الشرعية وأنا أرد الفلوس..حلا كانت تعرف أنه أخذت الفلوس، وكنت بصرف عليهم.".

ولم تتمالك منى السابر نفسها من الدموع وهي تتحدث عن الحكم الصادر ضدها بسنة سجن ومبلغ 20 ألف و 300 دينار بحريني لافتة إلى أن مصاريف مدرسة ابنها لم يتم دفعها وهي تعيش وضع مادي سيء، وأنها تقيم في شقة للإيجار وتوقفت عن دفع أقساط سيارتها بسبب عدم قدرتها على ذلك.

وإستنجدت منى بأحلام للتدخل في الموضوع والتوسط للحصول على نفقتها المتأخرة لتتمكن من الدفع "أنا أتمنى من أم فاهد تتدخل في الموضوع وتكلّم حلا وتكلّم المعني بالموضوع حاولت أتواصل معها لكن فشلت، بس يعطوني نفقتي المتأخرة وأنا بعطيها الفلوس لحلا ماعندي مشكلة". وأوضحت أنها لا تملك رقمها، وأنها تواصلت معها على الخاص ولكنها لم ترد ودعت متابعيها لمساعدتها حتى تصلها الرسالة.

ووجّهت منى رسالة لأبنائها قالت فيها "بحب أقول شغلة بالنهاية لأولادي بالذات، أنا ماعندي مشكلة مع حد من أهلكم لا أب ولا جدة ولا عم ولا أي إنسان كان، أنا احب أنه ولادي يعيشوا حياة طبيعية وصحية وبعيدة عن المشاكل".