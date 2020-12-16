شكرا لبحثكم عن خبر أسعار ”الحديد” في اليمن تسجل أعلى ارتفاع منذ سبع سنوات والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

سجلت أسعار "الحديد" في اليمن، اليوم الثلاثاء، أعلى ارتفاع لها منذ سبع سنوات؛ وفقا لمصادر محلية وتجار.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، إن أسعار الحديد سجلت أعلى ارتفاع لها منذ فبراير 2013 بنحو 67%.

واوضحت المصادر بأن سعر الطن الواحد وصول إلى 520 ألف ريال خلال ديسمبر الجاري.

وكان سعر طن الحديد التركي وصل إلى 310 ألف ريال يمني.

وارتفعت أسعار الحديد 10 بالمئة عالميا.

وفي وقت سابق، سجلت أسعار الحديد ارتفاعاً جديداً في أسواق مواد البناء باليمن، بعد ارتفاع أسعار صرف العملات، وتهافت المواطنين على الشراء.