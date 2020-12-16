في وقت اعتذرت عن تسليم المرتبات .. وثيقة تكشف حجم إنفاق مليشيا الحوثي على الحاكم العسكري الإيراني

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شكرا لبحثكم عن خبر في وقت اعتذرت عن تسليم المرتبات .. وثيقة تكشف حجم إنفاق مليشيا الحوثي على الحاكم العسكري الإيراني والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت وثيقة مسربة عن جانب من إنفاق مليشيات الحوثي الإرهابية على الحاكم العسكري الإيراني حسن إيرلو والتي تصل إلى مبلغ 10 ألف دولار يوميا، في وقت أعلنت فيه عن عجزها دفع نصف راتب الموظفين الذي كانت تصرفه كل أربعة أشهر.
وبحسب الوثيقة المسربة التي حصل" المشهد اليمني" على نسخه منها " فإن إجمالي المبالغ الموردة من الخارجية اليمنية لحسن إيرلو خلال نوفمبر بلغت 301 ألف دولار، موزعة على خمسة بنود هي المصاريف والرواتب، والحوافز والمكافئات، والبدلات، وبدل السفر ومصاريف التنقل.
ويتقاضى الحاكم العسكري الإيراني من مليشيات الحوثي مقابل بدل السفر ومصاريف تنقل 40 ألف دولار، فضلا عن راتبه الذي يصل إلى جانب رواتب الموظفين الإيرانيين إلى 80 ألف دولار، إضافة إلى مصاريف وحوافز وبدلات التي وصلت خلال نوفمبر 146 الف دولار.
وتكشف الوثيقة أن ما تقاضته حراسة إيرلو كبدلات فقط خلال نوفمبر وصل إلى 15 ألف دولار، في حين بلغ ماتقاضاه طاقم إيرلو 20 ألف دولار.
وكانت مصادر سابقة قد كشفت في وقت سابق للمشهد اليمني عن نفقات خيالية خصصتها مليشيا الحوثي للحاكم العسكري الإيراني الذي أرسلته إيران إلى صنعاء تحت لافتة سفير.
وبحسب تلك المصادر فإن النفقات اليومية لحسن إيرلو تصل إلى 40 ألف دولار، قبل أن يحصل المشهد على وثيقة تكشف جانبا من ذلك الإنفاق السخي من مليشيا الحوثي على الحاكم العسكري الإيراني، بعد أن جمعت تلك المبالغ من الجبايات التي جمعتها من أفواه الجوعى.
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