شكرا لبحثكم عن خبر في وقت اعتذرت عن تسليم المرتبات .. وثيقة تكشف حجم إنفاق مليشيا الحوثي على الحاكم العسكري الإيراني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت وثيقة مسربة عن جانب من إنفاق مليشيات الحوثي الإرهابية على الحاكم العسكري الإيراني حسن إيرلو والتي تصل إلى مبلغ 10 ألف دولار يوميا، في وقت أعلنت فيه عن عجزها دفع نصف راتب الموظفين الذي كانت تصرفه كل أربعة أشهر.

وبحسب الوثيقة المسربة التي حصل" المشهد اليمني" على نسخه منها " فإن إجمالي المبالغ الموردة من الخارجية اليمنية لحسن إيرلو خلال نوفمبر بلغت 301 ألف دولار، موزعة على خمسة بنود هي المصاريف والرواتب، والحوافز والمكافئات، والبدلات، وبدل السفر ومصاريف التنقل.

ويتقاضى الحاكم العسكري الإيراني من مليشيات الحوثي مقابل بدل السفر ومصاريف تنقل 40 ألف دولار، فضلا عن راتبه الذي يصل إلى جانب رواتب الموظفين الإيرانيين إلى 80 ألف دولار، إضافة إلى مصاريف وحوافز وبدلات التي وصلت خلال نوفمبر 146 الف دولار.

وتكشف الوثيقة أن ما تقاضته حراسة إيرلو كبدلات فقط خلال نوفمبر وصل إلى 15 ألف دولار، في حين بلغ ماتقاضاه طاقم إيرلو 20 ألف دولار.

وكانت مصادر سابقة قد كشفت في وقت سابق للمشهد اليمني عن نفقات خيالية خصصتها مليشيا الحوثي للحاكم العسكري الإيراني الذي أرسلته إيران إلى صنعاء تحت لافتة سفير.

وبحسب تلك المصادر فإن النفقات اليومية لحسن إيرلو تصل إلى 40 ألف دولار، قبل أن يحصل المشهد على وثيقة تكشف جانبا من ذلك الإنفاق السخي من مليشيا الحوثي على الحاكم العسكري الإيراني، بعد أن جمعت تلك المبالغ من الجبايات التي جمعتها من أفواه الجوعى.