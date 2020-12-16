مليشيا الحوثي تزعم إيداع مصحف بخط ”علي بن ابي طالب” في الجامع الكبير بصنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - زعمت مليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، بإيداع مصحف بخط، رابع الخلفاء الراشدين "علي بن ابي طالب" في الجامع الكبير بصنعاء؛ وفقا لمصادر مطلعة.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، إن مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة صنعاء، أودع في الجناح الشرقي بالجامع الكبير نسخة طبق الأصل من القران الكريم زعم أنها بخط آخر الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب.

واشارت المصادر الى أن عدد من مختصي الاثار والمخطوطات أبدوا استغرابهم من ذلك، لكون غالبية المخطوطات نهبت ومعظمها لم يتم تحقيقها بما فيها المصاحف المكتوبة بخط اليد.

وتحوي مكتبة الجامع الالاف المخطوطات القرآنية المكتوبة على الرق والجلد والورق المقوى.

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