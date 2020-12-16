شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل من دولة الكويت ... وضع حجر الأساس لمجمع تنموي بمأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وضع وكیل محافظة مأرب عبدربه مفتاح الیوم الثلاثاء بوضع حجر الأساس لمجمع أمیر الانسانیة الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح التنموي والمھني بتمویل من جمعیة الشیخ عبدالله النوري الخیریة بدولة الكویت.

وأعرب الوكیل مفتاح عن بالغ الشكر والتقدیر لدولة الكویت أمیرا وحكومة وشعبا على ھذا العطاء السخي والمستمر الذي یجسد علاقات الإخاء والترابط بین الشعبین الشقیقین. وبین ان ھذا المشروع الذي یتكون من مستوصف متكامل ومعھد تدریب مھني ومسجد سیسھم في تقدیم خدمات نوعیة للمواطنین وتخفیف العبء على السلطة المحلیة في المحافظة التي تتحمل أكثر من ملیوني نازح من المحافظات الأخرى مثمنا اسھامات جمعیة الشیخ عبدالله النوري ودعمھا الانساني ومشاریعھا النوعیة المشھودة في مأرب ومختلف مناطق الیمن.

وأكد أن ھذا الدعم الانساني من الأشقاء في الكویت للشعب الیمني في مثل ھذه الظروف الصعبة سیخلد في ذاكرة الأجیال الیمنیة.

من جانبه أوضح المدیر التنفیذي ل(مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانیة) المنفذة للمشروع طارق لكمان أن ھذا المشروع سیشكل رافدا تنمویا یعزز من قدرة السلطة المحلیة ومكاتبھا المختلفة على توفیر الخدمات للمواطنین في المحافظة التي أصبحت ملاذا للنازحین من مختلف المناطق الیمنیة.

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